Волонтеры привезли на новые территории 30 тыс новогодних подарков от мэра Москвы

Сообщается, что сообщество «STOлица» вручило подарки в социальные и гуманитарные учреждения, а также семьям участников спецоперации.

Акция «Москва помогает» продолжается свыше девяти месяцев. Пункты по сбору гуманитарной помощи для жителей Донбасса приступили к работе с 22 февраля текущего года на базе ресурсного центра «Мосволонтер».

Также в столице открылись дополнительные 38 пунктов сбора новогодних подарков и гуманитарной помощи детям, живущим на присоединенных к России территориях, и семьям участников СВО с 1 декабря. Они находятся в парках и на городских площадках. Передать игрушки, книги, настольные игры и сладкие наборы москвичи смогут до 8 января 2023 года. Подарки должны быть новыми, в упаковке и с бирками. Кроме того, в штабах принимают носки, варежки, перчатки, термобелье, шапки, шарфы, подарочные мужские наборы, стельки, мужские средства личной гигиены для участников спецоперации.

