Волонтеры привезли на новые территории 30 тыс новогодних подарков от мэра Москвы
Свыше 30 тысяч новогодних подарков от московского мэра детям и семьям участников спецоперации в ДНР и ЛНР доставили волонтеры молодежного сообщества «STOлица» в рамках акции «Москва помогает». Информация об этом размещена на официальном портале мэра Москвы.
Сообщается, что сообщество «STOлица» вручило подарки в социальные и гуманитарные учреждения, а также семьям участников спецоперации.
Акция «Москва помогает» продолжается свыше девяти месяцев. Пункты по сбору гуманитарной помощи для жителей Донбасса приступили к работе с 22 февраля текущего года на базе ресурсного центра «Мосволонтер».
Также в столице открылись дополнительные 38 пунктов сбора новогодних подарков и гуманитарной помощи детям, живущим на присоединенных к России территориях, и семьям участников СВО с 1 декабря. Они находятся в парках и на городских площадках. Передать игрушки, книги, настольные игры и сладкие наборы москвичи смогут до 8 января 2023 года. Подарки должны быть новыми, в упаковке и с бирками. Кроме того, в штабах принимают носки, варежки, перчатки, термобелье, шапки, шарфы, подарочные мужские наборы, стельки, мужские средства личной гигиены для участников спецоперации.
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