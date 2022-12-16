Волонтеры привезли на новые территории 30 тыс новогодних подарков от мэра Москвы

Свыше 30 тысяч новогодних подарков от московского мэра детям и семьям участников спецоперации в ДНР и ЛНР доставили волонтеры молодежного сообщества «STOлица» в рамках акции «Москва помогает». Информация об этом размещена на официальном портале мэра Москвы.

Москвичи могут поздравить участников СВО с Новым годом в рамках акции «С теплом в сердце»

Сообщается, что сообщество «STOлица» вручило подарки в социальные и гуманитарные учреждения, а также семьям участников спецоперации.

Акция «Москва помогает» продолжается свыше девяти месяцев. Пункты по сбору гуманитарной помощи для жителей Донбасса приступили к работе с 22 февраля текущего года на базе ресурсного центра «Мосволонтер».

Также в столице открылись дополнительные 38 пунктов сбора новогодних подарков и гуманитарной помощи детям, живущим на присоединенных к России территориях, и семьям участников СВО с 1 декабря. Они находятся в парках и на городских площадках. Передать игрушки, книги, настольные игры и сладкие наборы москвичи смогут до 8 января 2023 года. Подарки должны быть новыми, в упаковке и с бирками. Кроме того, в штабах принимают носки, варежки, перчатки, термобелье, шапки, шарфы, подарочные мужские наборы, стельки, мужские средства личной гигиены для участников спецоперации.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: Пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»
ТЕГИ:ЛНРДНРМоскваСпецоперацияГуманитарная Помощь
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры