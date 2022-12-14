Москвичи могут поздравить участников СВО с Новым годом в рамках акции «С теплом в сердце»
Школьников, студентов, родителей и педагогов приглашают присоединиться к волонтерскому проекту «С теплом в сердце», который проходит в образовательных учреждениях Москвы. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.
«Сегодня каждый из нас может поддержать участников СВО. Мы приглашаем школьников, студентов, их родителей, педагогов присоединиться к новому волонтерскому проекту "С теплом в сердце" - отправить письма и открытки со словами поддержки и пожеланиями вернуться домой с победой, а также поздравить с наступающим Новым годом», — отметил директор Московского центра «Патриот. Спорт» Марата Кучушева.
Отправить письмо или поздравительную открытку можно до 23 декабря, послания следует передать центр «Патриот. Спорт» или через волонтерскую организацию в школе.
Кроме этого, столичный департамент образования и науки совместно с Главархивом подготовили для участников специальной военной операции новогодние открытки с дизайном советских времен. Поздравления для военнослужащих и врачей написали волонтеры школ и колледжей Москвы.
Волонтерские отряды столичных образовательных организаций также активно поддерживают жителей новых территорий РФ. В пункты сбора гуманитарной помощи центра «Патриот. Спорт» привозят теплые вещи, канцелярские принадлежности и игрушки.
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