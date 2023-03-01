«Волонтеры Победы» наберут 200 тыс добровольцев к 9 мая

Планируется набрать 200 тысяч волонтеров. Это рекордное число, отметила парламентарий.

По ее словам, добровольцев будут набирать в том числе в четырех новых регионах.

Волонтеры будут помогать организовывать мероприятия, посвященные Дню Победы, включая шествие «Бессмертного полка». Также они поздравят ветеранов Великой Отечественной войны, благоустроят памятные места и захоронения.

Занко уточнила, что добровольцами могут стать все желающие в возрасте от 18 лет.

Родственники добровольцев, погибших в новых регионах, получат единовременную выплату в размере 5 миллионов рублей, передает НСН.

