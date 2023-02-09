Родственники погибших в новых регионах волонтеров получат выплаты
Семьи волонтеров, погибших в новых регионах, смогут рассчитывать на единовременную выплату, следует из постановления правительства РФ.
На выплату в размере 5 млн рублей могут рассчитывать семьи волонтеров, которые погибли в новых регионах с 24 февраля по 30 сентября 2022 года. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
При ранении или контузии волонтеру полагается единовременная выплата в размере 3 млн рублей.
Добровольцы, получившие инвалидность в ходе специальной операции на Украине, смогут получать две пенсии, заявил ранее премьер-министр Михаил Мишустин. Кабмин работает над новыми мерами поддержки участников СВО, пишет НСН.
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