Путин поблагодарил народ России
Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию поблагодарил народ России «за мужество и решимость». Глава государства особо отметил солдат и офицеров армии и флота, семьи военных, а также медиков и водителей, которые «снабжают фронт».
Путин попросил извинения за то, что не сможет назвать всех.
«Всех назвать невозможно. Низкий поклон родителям, жёнам, семьям наших защитников, врачам и фельдшерам, санинструкторам, медсёстрам, которые спасают раненых, железнодорожникам и водителям, которые снабжают фронт, строителям, которые возводят укрепления, восстанавливают жильё, дороги, гражданские объекты, рабочим и инженерам оборонных заводов», - отметил президент.
Владимир Путин также поблагодарил учителей, деятелей культуры, которые посещают зону боевых действий для поддержки военнослужащих, а также волонтеров, военных корреспондентов и военных священиков.
Ранее в ходе послания Федеральному собранию президент подчеркнул, что Россия «не воюет с народом Украины».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,2 млн+12 076 / сут.
Умерли
396 тыс.+30 / сут.
Выздоровели
21,5 млн+8 398 / сут.
- Путин заявил, что покинувшие Россию будут второсортными чужаками за рубежом
- Путин во время послания процитировал Столыпина
- Путин: Никто из простых россиян не пожалел лишившихся за рубежом дворцов
- Путин заявил, что бизнесменам бессмысленно выпрашивать у Запада свои денежки
- Путин: Бизнес должен действовать в российской юрисдикции
- Путин: 85% дорог в крупнейших агломерациях будут приведены в нормативное состояние в 2024 году
- Путин призвал «не перегибать палку» в наказании за экономические преступления
- Кадыров отреагировал на слова Путина о «гендерно нейтральном Боге»
- Путин: Страховка для пенсионных накоплений составит 2,8 млн рублей
- Сайт ВГТРК перестал работать во время послания Путина Федеральному собранию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru