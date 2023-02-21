Путин поблагодарил народ России

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию поблагодарил народ России «за мужество и решимость». Глава государства особо отметил солдат и офицеров армии и флота, семьи военных, а также медиков и водителей, которые «снабжают фронт».

Путин попросил извинения за то, что не сможет назвать всех.

«Всех назвать невозможно. Низкий поклон родителям, жёнам, семьям наших защитников, врачам и фельдшерам, санинструкторам, медсёстрам, которые спасают раненых, железнодорожникам и водителям, которые снабжают фронт, строителям, которые возводят укрепления, восстанавливают жильё, дороги, гражданские объекты, рабочим и инженерам оборонных заводов», - отметил президент.

Владимир Путин также поблагодарил учителей, деятелей культуры, которые посещают зону боевых действий для поддержки военнослужащих, а также волонтеров, военных корреспондентов и военных священиков.

Ранее в ходе послания Федеральному собранию президент подчеркнул, что Россия «не воюет с народом Украины».

