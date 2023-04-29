Волонтеры: Москвичи активно интересуются возможностью военной службы по контракту
Волонтеры московского пункта отбора на военную службу по контракту рассказали о том, что все больше москвичей интересуются процедурой заключения контракта для прохождения военной службы.
По словам одного из волонтеров, чаще всего за информацией обращаются молодые люди 20-30 лет. Иногда военной службой по контракту интересуются даже иностранцы, отметил волонтер.
Волонтер, работающая на улице Арбат в столице, поделилась с журналистами историей о том, как к ней подошел пожилой мужчина и рассказал о своем сыне, принимающим участие в спецоперации. Мужчина очень хотел заключить контракт, чтобы отправиться на передовую, поближе к своем сыну.
Ранее столичный пункт отбора на военную службу по контракту посетила заслуженная артистка России Ирина Апексимова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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