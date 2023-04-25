«Сурганова и оркестр» дали концерт в ходе посещения пункта отбора на контрактную службу

Музыканты отметили, что приехали с целью «поддержать ребят, спеть им несколько песен».

Также Сурганова и Тхай отметили высокий уровень организации пункта, в том числе возможность решить определённые проблемы.

«Можно тут же, не выходя из этого здания, решить какие-то финансовые проблемы, если есть какие-то задолженности, какие-то недорешенные вопросы с банками... мне кажется, что организованно все правильно и разумно», - подчеркнула Сурганова.

Ранее актёр театра и кино, народный артист России Юрий Васильев посетил пункт отбора на военную службу по контракту в Москве и поддержал тех, кто планирует отправиться на выполнение служебных задач, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

