Волонтерская деятельность соискателей не навредит работодателям

Менеджер по продукту российской компании интернет-рекрутмента HeadHunter Татьяна Павлова в беседе с НСН заявила, что российские компании на данный момент не демонстрируют заинтересованности к волонтерской деятельности своих потенциальных сотрудников. Однако она не исключила, что эта графа в будущем может рассматриваться, как преимущество среди соискателей.

«Понятно, что Роструд сейчас это вводит просто потому, что они поддерживают государственную инициативу до 2025 года. Это просто потому, что они — государственная структура. Но с точки зрения именно востребованности на рынке у работодателя,безусловно, это может стать плюсом. В целом пока это не является стандартом рынка. В целом волонтерские программы существуют внутри компаний, как правило. И компании чаще всего ожидают, что сотрудники в большей степени будут больше включаться во внутреннюю волонтерскую деятельность. Многие компании, особенно крупные, в этом заинтересованы. Но, тем не менее, ключевым при принятии на работу всегда являются скилы человека, то, чем он может быть полезен бизнесу. Безусловно, определенный тип людей, которым интересно и важно волонтерство, может рассматриваться, как некоторое преимущество для работодателей. Но пока мы не думаем, что в ближайшие пару лет это станет стандартом рынка. Таких запросов у нас нет ни со стороны работодателей, ни со стороны соискателей», - рассказала она.

Вместе с тем, специалист отметила, что негативного эффекта новая графа в резюме также иметь не будет. По словам Павловой волонтерская деятельность граждан никак не будет вредить продуктивности компании, в которой они работают.

«Мне кажется, это не может стать минусом. Если мы говорим об обычном человеке, который, например, работает на производстве, в офисе стандартный рабочий день и при этом занимается волонтерской деятельностью, безусловно, у него горят глаза, ему важно помогать людям, но, скорее всего,он внезапно никуда не сорвется. То есть понятно, что может быть какой-то супер критический случай. Но опять же, мы понимаем, что если человек занимается какой-то волонтерской деятельностью, то он уже находится в некоем сообществе, поэтому друг друга поддержат и помогут. Поэтому я считаю, что это ни в коей мере не повредит человеку», - заключила собеседница НСН.

Однако перспектив, что работодатели будут учитывать опыт добровольческой деятельности при принятии нового сотрудника, крайне мало, заявил в эфире НСН руководитель пресс-службы портала SuperJob.ru Сергей Светоченко. Сегодня, по его словам, даже наличие высшего образования не является ключевым моментом, добавляющим шансов соискателю.

