Сенатор Калашников: Минздрав уходит в фейковую деятельность

Сергей Калашников: «Долги произрастают из двух источников. Когда мы кредитуем какую-то российскую экономическую активность в другой стране (ну, например, строим атомную электростанцию в Белоруссии), а нам потом не отдают деньги. Но, это – все равно рост нашей экономики и экспансия в другие страны. Второй вид долгов – долги политические. Когда мы даем деньги за любовь к нам. История нас неоднократно учила, что за деньги нас не любят. Любят, в тот момент, когда просят и в тот момент, когда получают. Когда получили – любовь кончается. Я считаю, что это ненужные долги и это – прямой дефект нашей внешней политики», - подчеркнул Сергей Калашников, общаясь с НСН.

