Сенатор Калашников: Минздрав уходит в фейковую деятельность
Сенатор Сергей Калашников специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
СМИ назвали самых крупных должников России
СМИ назвали самых крупных должников России. В тройку крупнейших стран — должников России вошли Белоруссия, Украина и Венесуэла. Всего в список попали 17 государств, суммарно задолжавших Москве около 27 миллиардов долларов.
Сергей Калашников: «Долги произрастают из двух источников. Когда мы кредитуем какую-то российскую экономическую активность в другой стране (ну, например, строим атомную электростанцию в Белоруссии), а нам потом не отдают деньги. Но, это – все равно рост нашей экономики и экспансия в другие страны. Второй вид долгов – долги политические. Когда мы даем деньги за любовь к нам. История нас неоднократно учила, что за деньги нас не любят. Любят, в тот момент, когда просят и в тот момент, когда получают. Когда получили – любовь кончается. Я считаю, что это ненужные долги и это – прямой дефект нашей внешней политики», - подчеркнул Сергей Калашников, общаясь с НСН.
Минздрав предложил устраивать спортивные перерывы в офисах
Российский Минздрав предложил работодателям устраивать спортивные перерывы для работников компаний, чтобы снизить стресс и напряжение. Об этом говорится в разработанной ведомством программе «Укрепление здоровья работающих».
Сергей Калашников: «На мой взгляд, тут проблема заключается в том, что Минздрав уходит в фейковую деятельность типа пропаганды зарядок в офисах и пробежек по утрам (еще большой вопрос, нужны они или нет, как показывает практика, нужны далеко не всегда). Меня очень разочаровала эта новость, потому, что Минздрав занимается, в общем-то, не своим делом, вместо того, чтобы работать», - отметил он в эфире НСН.
Должников предложили информировать о запрете на выезд через СМС
Судебные пристaвы с 2020 годa могут получить возможность информировaть должников путем рaссылки СМС-сообщений об огрaничении их выездa зa рубеж. Соответствующие попрaвки в зaкон «Об исполнительном производстве» были внесены в Госдуму.
Сергей Калашников: «Это нужно было делать сразу же после наделения приставов функцией запрета выезда за рубеж должникам. Нельзя назвать иначе, как издевательством над людьми, ситуацию, когда человек приезжает с семьей в аэропорт, а ему говорят: «Разворачивайся!» То, что может появиться такая система оповещения – не предмет гордости (тем более, еще неизвестно, будет она или нет), а «черная метка» службе судебных приставов да и вообще всей системе взыскания долгов в нашем государстве», - заявил НСН Сергей Калашников.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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