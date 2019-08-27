Волонтёрство не станет решающим плюсом при приёме на работу

«Неизменным остаётся то, что работодателю в первую очередь интересны навыки и компетенция в той области, на которую претендует соискатель. Мы и о высшем образовании говорим, что оно немного отходит на второй план, потому что зачастую расходится с тем, что требуется от соискателя. В реальном мире работодатель смотрит на то, что действительно может сделать будущий сотрудник. Что касается волонтёрства, то вряд ли большинство работодателей будет обращать на это внимание. Это, конечно, будет плюсом, потому что свидетельствует о том, что человек активный. Но сейчас есть ещё такое понятие как “проактивность” — когда человек не просто выполняет какие-то обязательства по работе, а делает что-то сверх. Но вряд ли какой-либо рекрутер при приёме на работу первым делом будет спрашивать, занимаетесь ли вы волонтёрской деятельностью. Возможно, такие вопросы будут задавать там, где как-то смежно связана работа с этим направлением. Но по факту мы такого не видим. Смотрят на опыт кандидата, его навыки и компетенции, а затем уже на дополнительные плюсы. Волонтёрство может выступить таким плюсом, но абсолютно не решающим при приёме на работу», — заключил собеседник НСН.

Напомним, развитие волонтёрства в России входит в нацпроект «Образование», рассчитанный на выполнение к 2024 году. Согласно ему, вовлечь в добровольческую деятельность планируется 20% россиян. Предполагается, что 45% молодёжи будет заниматься творческой деятельностью, а 70% — входить в студенческие клубы. Во всех регионах появится система поддержки добровольцев и волонтёров, а лучшим практикам будут выдаваться гранты. Всего на нацпроект планируется потратить 784,5 миллиарда рублей.

