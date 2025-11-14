В Вологодской области демонтировали вывески «Красного&Белого»

Во Вологде и Череповце полностью сняли вывески магазинов сети «Красное&Белое». Об этом сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, отметив, что конструкции были размещены с нарушением правил благоустройства.

Глава региона назвал демонтаж логичным этапом в работе по регулированию торговли алкоголем. По его словам, после приостановки лицензии сеть не продаёт спиртное в области с 25 июля. Филимонов выразил надежду, что владельцы компании примут местные требования и проведут ребрендинг, переформатировав точки в магазины «у дома» с возможностью дальнейшей работы при соблюдении регионального законодательства, отмечает RT.