В Вологодской области демонтировали вывески «Красного&Белого»
Во Вологде и Череповце полностью сняли вывески магазинов сети «Красное&Белое». Об этом сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, отметив, что конструкции были размещены с нарушением правил благоустройства.
Глава региона назвал демонтаж логичным этапом в работе по регулированию торговли алкоголем. По его словам, после приостановки лицензии сеть не продаёт спиртное в области с 25 июля. Филимонов выразил надежду, что владельцы компании примут местные требования и проведут ребрендинг, переформатировав точки в магазины «у дома» с возможностью дальнейшей работы при соблюдении регионального законодательства, отмечает RT.
Власти подчеркивают, что переход к продуктовому формату — наиболее реалистичный вариант сохранения бизнеса в регионе.
В октябре арбитражный суд Вологодской области отказал юрлицу сети, компании «Альфа-М», в отмене приказа о приостановлении алкогольной лицензии, подтвердив законность решения регионального Минэкономразвития, передает «Радиоточка НСН».
