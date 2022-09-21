Правительство России определит, кто имеет право на отсрочку от частичной мобилизации

При этом представитель Кремля не стал отвечать на вопрос о возможном закрытии границ для россиян, которые подлежат мобилизации.

Ранее российский лидер Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию. Призыву подлежат россияне, находящиеся в запасе, прежде всего служившие в Вооруженных силах РФ, имеющие определенные специальности и боевой опыт. Как сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, дополнительных ограничений на право выезда резервистов в РФ не планируется.

