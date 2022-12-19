Володин: В России появится уголовная и административная ответственность за сбор и утечку биометрии

Спикер Госдумы Вячеслав Володин анонсировал введение в России уголовной и административной ответственности за принудительный сбор и утечку биометрических данных. Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале.

В Госдуме опровергли слухи о введении обязательной сдачи биометрии

Как отметил Володин, в стране вызвал широкий резонанс законопроект о биометрии. Ко второму чтению, запланированному на 20 декабря, документ был существенно изменен: из проекта исключили «все неопределенности и двойные толкования» и установили ряд механизмов гарантий и защиты прав граждан.

В частности, предлагается ввести запрет на хранение геномной информации, включить в перечень биометрических данных только лицо и голос, запретить принуждение к сдаче биометрических данных и предусмотреть прозрачный порядок отказа от сдачи биометрии и отзыва уже данного согласия. Кроме того, законопроект предоставит возможность в упрощенном порядке удалить сведения, если они окажутся в системе, контролировать использование биометрии через «Госуслуги», запретить использование биометрических данных детей без согласия родителей.

«Законопроект призван остановить распространение биометрических данных разными коммерческими организациями и обеспечить их государственную защиту. Следующим шагом станет введение уголовной и административной ответственности за принудительный сбор и утечку биометрических данных», — подчеркнул Володин.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:ЗаконопроектГосдумаВячеслав Володин
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