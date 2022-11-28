В Госдуме опровергли слухи о введении обязательной сдачи биометрии
В России не планируется вводить обязательную сдачу биометрии, заявил зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин, передает РИА Новости.
Так, в Госдуму в октябре был внесен законопроект о правовых основах обработки биометрических данных. Горелкин объяснил, что это позволит упорядочить этот процесс, ведь сегодня «биометрию собирают и хранят любые частные лавочки».
При этом, по его словам, об обязательной сдачи биометрии речи не идет.
Депутат подчеркнул, что россияне имеют право отказаться от передачи данных в Единую биометрическую систему.
Ранее эксперт рассказал, как биометрия поможет защититься от кражи личной информации при утере смартфона.
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