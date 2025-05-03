Володин: В ГД приоритетно рассмотрят закон об уголовном наказании для дропперов

Володин подчеркнул, что изменение закона ограничит возможности мошенников в обналичивании похищенных у россиян денежных средств. По его словам, введение уголовной ответственности в таких случаях поможет более эффективно защищать граждан.

Дропперы — лица, которые становятся посредниками в нелегальных схемах по выводу денег со счетов. Они разрешают аферистам пользоваться своими картами для отмывания или обналичивания средств.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что правительство России внесло в Госдуму законопроект об уголовной ответственности для дропперов, максимальное наказание в рамках которого составит до шести лет лишения свободы.

