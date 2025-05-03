Володин: В ГД приоритетно рассмотрят закон об уголовном наказании для дропперов
Председатель Госдумы России Вячеслав Володин объявил, что депутаты нижней палаты парламента в приоритетном порядке рассмотрят новый законопроект о введении уголовной ответственности для дропперов. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте ГД.
Известно, что он уже направил в профильный комитет этот законопроект.
Володин подчеркнул, что изменение закона ограничит возможности мошенников в обналичивании похищенных у россиян денежных средств. По его словам, введение уголовной ответственности в таких случаях поможет более эффективно защищать граждан.
Дропперы — лица, которые становятся посредниками в нелегальных схемах по выводу денег со счетов. Они разрешают аферистам пользоваться своими картами для отмывания или обналичивания средств.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что правительство России внесло в Госдуму законопроект об уголовной ответственности для дропперов, максимальное наказание в рамках которого составит до шести лет лишения свободы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru