Володин: В ГД приоритетно рассмотрят закон об уголовном наказании для дропперов

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин объявил, что депутаты нижней палаты парламента в приоритетном порядке рассмотрят новый законопроект о введении уголовной ответственности для дропперов. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте ГД.

Известно, что он уже направил в профильный комитет этот законопроект.

В ГД РФ внесли проект об уголовной ответственности для дропперов

Володин подчеркнул, что изменение закона ограничит возможности мошенников в обналичивании похищенных у россиян денежных средств. По его словам, введение уголовной ответственности в таких случаях поможет более эффективно защищать граждан.

Дропперы — лица, которые становятся посредниками в нелегальных схемах по выводу денег со счетов. Они разрешают аферистам пользоваться своими картами для отмывания или обналичивания средств.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что правительство России внесло в Госдуму законопроект об уголовной ответственности для дропперов, максимальное наказание в рамках которого составит до шести лет лишения свободы.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:Уголовная ОтветственностьМошенникиЗаконопроектГосдумаВячеслав Володин

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