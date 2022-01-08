Володин: Создание госаптек поможет контролировать цены на лекарства
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что открытие госаптек является актуальным для многих регионов и поможет обеспечить контроль цен на лекарства, их ассортимент и установить удобный график работы учреждений.
«Открытие госаптек — правильное решение», - написал Володин в своем Telegram-канале.
Володин обратил внимание на то, что жители в селах из-за отсутствия необходимых лекарств вынуждены ездить в областной центр.
«Не во всех райцентрах аптечные пункты работают круглосуточно семь дней в неделю. А у болезней нет выходных — лекарства порой необходимы и ночью. Есть случаи, когда цены на медикаменты необоснованно завышают. Не хватает ассортимента — люди вынуждены ездить в поисках нужных лекарств в областной центр», - отметил Володин.
Также Володин отметил, что в частных аптеках сложно найти ответственного, при этом необходим контроль за ценами в аптеках, «чтобы не допускать спекуляций на здоровье наших граждан».
«Создание государственных поможет решить эту проблему: возможно контролировать цены, ассортимент, график работы», - считает спикер Госдумы.
Ранее министерство здравоохранения заявило, что в России сельсим медикам разрешили продавать лекарства, ранее такое право было только у фармацевтов, сообщает пресс-служба ведомства.
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