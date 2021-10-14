Володин сообщил, что 12 депутатов Госдумы заразились коронавирусом
На данный момент уже 12 депутатов Госдумы заразились коронавирусом. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в начале заседания палаты в четверг.
По его словам, 92% депутатов уже вакцинировались или переболели коронавирусом, а всего 37 депутатов (8%) еще не сделали прививку или не болели.
Средний возраст депутатов Госдумы нового восьмого созыва составил 53 года. Об этом Володин рассказал ранее.
Он отметил, что по сравнению с прошлым созывом мужчины оказались старше на 1,5 года, при этом, женщины, напротив, на год моложе.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,9 млн+31 299 / сут.
Умерли
220 тыс.+986 / сут.
Выздоровели
6,9 млн+21 670 / сут.
- Скончалась народная артистка СССР Бэла Руденко
- Приплывшему в Японию гражданину РФ отказали в статусе беженца
- Володин сообщил, что 12 депутатов Госдумы заразились коронавирусом
- Ракета «Союз-2.1б» со спутниками связи стартовала с космодрома Восточный
- Лавров оценил перспективы «нормандского формата»
- ФСБ задержала причастных к финансированию «Хайат Тахрир аш-Шам» в семи регионах РФ
- Председатель СК: Говорить о запретах в интернете можно и нужно
- Бастрыкин: Устроивший стрельбу в пермском вузе признал вину
- СМИ: Зеленский вновь отправится на Донбасс
- Объем международных резервов России достиг рекордных 618 млрд рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru