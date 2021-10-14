Володин сообщил, что 12 депутатов Госдумы заразились коронавирусом

На данный момент уже 12 депутатов Госдумы заразились коронавирусом. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в начале заседания палаты в четверг.

По его словам, 92% депутатов уже вакцинировались или переболели коронавирусом, а всего 37 депутатов (8%) еще не сделали прививку или не болели.

Средний возраст депутатов Госдумы нового восьмого созыва составил 53 года. Об этом Володин рассказал ранее.

Он отметил, что по сравнению с прошлым созывом мужчины оказались старше на 1,5 года, при этом, женщины, напротив, на год моложе.

