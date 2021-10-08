Володин назвал средний возраст депутатов Госдумы VIII созыва
Средний возраст депутатов Госдумы нового восьмого созыва составил 53 года. Об этом рассказал председатель Думы седьмого созыва Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что по сравнению с прошлым созывом мужчины оказались старше на 1,5 года, при этом, женщины, напротив, на год моложе.
Кроме того, по словам Володина, в новом созыве Госдумы семь депутатов пока не достигли возраста 30 лет – в седьмом созыве их было пять.
Напомним, накануне партия «Единая Россия» выдвинула Вячеслава Володина кандидатом на пост спикера Госдумы восьмого созыва. Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Володин достоин того, чтобы возглавить нижнюю палату парламента нового созыва.
Также в четверг, 7 октября, стало известно, что главой фракции «Единая Россия» в Госдуме VIII созыва избран Владимир Васильев. Решение было принято на организационном собрании фракции. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на секретаря генерального совета партии Андрея Турчака.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,7 млн+27 550 / сут.
Умерли
214 тыс.+924 / сут.
Выздоровели
6,8 млн+20 330 / сут.
- «Вежливый мальчик». Мать подравшегося в метро дагестанца рассказала о сыне
- Лига безопасного интернета попросила проверить песни девяти музыкантов
- На Ямале ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда граждан
- Кабмин направит дополнительные средства на поддержку фермеров
- В Telegram появится функция спонсируемых сообщений
- Россияне увидят пик метеорного потока Дракониды 8 октября
- В Киеве призвали запретить въезд на Украину Басте, Ирине Круг и Ёлке
- Посол Евросоюза предупредил об угрозе репутации России из-за цен на газ
- В России снимут сериал о группе «Король и Шут»
- Новый премьер Японии заявил о намерении заключить мирный договор с Россией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru