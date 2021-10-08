Володин назвал средний возраст депутатов Госдумы VIII созыва

Средний возраст депутатов Госдумы нового восьмого созыва составил 53 года. Об этом рассказал председатель Думы седьмого созыва Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что по сравнению с прошлым созывом мужчины оказались старше на 1,5 года, при этом, женщины, напротив, на год моложе.

Кроме того, по словам Володина, в новом созыве Госдумы семь депутатов пока не достигли возраста 30 лет – в седьмом созыве их было пять.

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Напомним, накануне партия «Единая Россия» выдвинула Вячеслава Володина кандидатом на пост спикера Госдумы восьмого созыва. Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Володин достоин того, чтобы возглавить нижнюю палату парламента нового созыва.

Также в четверг, 7 октября, стало известно, что главой фракции «Единая Россия» в Госдуме VIII созыва избран Владимир Васильев. Решение было принято на организационном собрании фракции. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на секретаря генерального совета партии Андрея Турчака.


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ФОТО: РИА Новости/Владимир Федоренко
ТЕГИ:ДепутатыГосдумаВячеслав Володин
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