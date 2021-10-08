Володин назвал средний возраст депутатов Госдумы VIII созыва

Средний возраст депутатов Госдумы нового восьмого созыва составил 53 года. Об этом рассказал председатель Думы седьмого созыва Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что по сравнению с прошлым созывом мужчины оказались старше на 1,5 года, при этом, женщины, напротив, на год моложе.

Кроме того, по словам Володина, в новом созыве Госдумы семь депутатов пока не достигли возраста 30 лет – в седьмом созыве их было пять.