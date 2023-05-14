Володин решил узнать у россиян мнение о «наливайках»
Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин предложил россиянам принять участие в опросе о запрете магазинам продавать алкоголь в ночное время в жилых домах.
«Поступает много обращений с жалобами на работу так называемых наливаек... Считаете ли правильным запретить им в ночное время продавать спиртное?» — написал Володин в своем Telegram-канале.
На данный момент запрет на такую продажу поддержали 79% из около 104 454 проголосовавших. Примерно одинаковое число пользователей ответили «все равно» (10%) и «нет» (11%) на вопрос Володина, отмечает RT.
Ранее стало известно, что Минздрав России рассматривает возможность введения новых антиалкогольных мер, в том числе увеличения минимального возраста продажи спиртного до 21 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отчет ведомства об итогах работы в 2022 году.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 996 / сут.
Умерли
399 тыс.+25 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+3 493 / сут.
- Володин решил узнать у россиян мнение о «наливайках»
- Пригожин проанализировал крушение вертолетов и самолетов ВКС РФ в Брянской области
- Пригожин рассказал подробности о контрнаступлении ВСУ
- У Зеленского состоялась встреча с президентом Германии Штайнмайером
- СМИ: Страны G7 и ЕС планируют запретить перезапуск российских газопроводов
- Владимир Зеленский собирался подорвать трубопровод «Дружба»
- Миф или реальность? Оружие для контрнаступления ВСУ может быть разворовано на Украине
- Житель Артемовска рассказал, как бойцы ЧВК «Вагнер» спасли людей из заминированного дома
- Ракеты и управляемые бомбы. Россия отвечает за атаку по авиагруппе в Брянской области
- Российский боец: украинские военные в Марьинке напуганы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru