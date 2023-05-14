Володин решил узнать у россиян мнение о «наливайках»

«Поступает много обращений с жалобами на работу так называемых наливаек... Считаете ли правильным запретить им в ночное время продавать спиртное?» — написал Володин в своем Telegram-канале.

На данный момент запрет на такую продажу поддержали 79% из около 104 454 проголосовавших. Примерно одинаковое число пользователей ответили «все равно» (10%) и «нет» (11%) на вопрос Володина, отмечает RT.

Ранее стало известно, что Минздрав России рассматривает возможность введения новых антиалкогольных мер, в том числе увеличения минимального возраста продажи спиртного до 21 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отчет ведомства об итогах работы в 2022 году.



