СМИ: Минздрав может запретить продажу крепкого алкоголя с 20:00 до 11:00

Как отметили в министерстве, новые задачи появляются на фоне превышения запланированных показателей по розничным продажам крепких напитков и сигарет на душу населения. Так, среди возможных системных антиалкогольных мер называют увеличение до 21 года минимального возраста, по достижении которого разрешается продажа алкоголя крепче 17,5 градусов.

Кроме того, Минздрав может запретить рекламу спиртного и демонстрацию товарных знаков алкоголя в аудиовизуальных произведениях (клипах, фильмах и сериалах, блогах и т.п.). Также рассматривается вариант дать муниципалитетам право ограничивать продажу крепких напитков в выходные и праздники и запретить продажи алкоголя с 20:00 до 11:00.

