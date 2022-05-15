Володин рассказал о законопроектах в поддержку граждан и экономики в условиях санкций
Депутаты Государственной думы РФ до конца весенней сессии рассмотрят законодательные инициативы, направленные на поддержку экономики РФ в условиях санкций. Эти документы российский парламент рассмотрит в приоритетном порядке, заверил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин в своем Telegram-канале в воскресенье.
«Много ваших обращений посвящено вопросам, какие меры принимаются, чтобы противодействовать санкциям, вводимым против нашей страны…Эти инициативы, направленные на защиту наших граждан и экономики, в обязательном порядке будут рассмотрены в течение весенней сессии. Все они - в приоритетной повестке Государственной думы», - подчеркнул он.
Прежде всего, речь идет о законопроектах о внешнем управлении иностранными компаниями, объявившими об уходе с российского рынка, о защите безопасности персональных данных, об увеличении бюджетных мест для обучения по программам магистратуры в 2022 году и - об ответных мерах на запрет российских СМИ за границей.
До конца весенней сессии парламентарии также рассмотрят законопроекты об упрощении казначейского сопровождения контрактов, о поддержке лизингополучателей, об упрощении получения вида на жительство иностранным IT-специалистам, об изменении содержания понятия «соотечественник за рубежом», о продлении периода действия пониженных налоговых ставок.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале заявил, что «адские» санкции США не сработали, Вашингтону не удалось обвалить экономику и парализовать банковскую систему России.
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