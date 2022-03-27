Володин рассказал о законах, которые вступают в силу в апреле
Спикер Государственной думы России Вячеслав Володин рассказал о законах, вступающих в силу в апреле, в своем Telegram-канале.
Володин напомнил, что в апреле в России начинают индексировать социальные пенсии, и действовать закон о признании участников военной операции на Украине ветеранами боевых действий.
«На 8,6% будут проиндексированы социальные пенсии. Решение коснется 4 млн человек. Ранее индексация пенсий была проведена для гражданских неработающих и военных пенсионеров», — отметил председатель Госдумы.
Также председатель Госдумы рассказал о грядущем увеличении социальных выплат, в том числе пособий и пенсий.
«Президент России подчеркнул, что в ближайшее время будут приняты дополнительные решения по увеличению всех социальных выплат, включая пособия и пенсии», — написал политик.
Накануне президент России Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым участники специальной военной операции на Украине и в Донбассе получат статус ветеранов боевых действий. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
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