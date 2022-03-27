Володин рассказал о законах, которые вступают в силу в апреле

Володин напомнил, что в апреле в России начинают индексировать социальные пенсии, и действовать закон о признании участников военной операции на Украине ветеранами боевых действий.

«На 8,6% будут проиндексированы социальные пенсии. Решение коснется 4 млн человек. Ранее индексация пенсий была проведена для гражданских неработающих и военных пенсионеров», — отметил председатель Госдумы.

Также председатель Госдумы рассказал о грядущем увеличении социальных выплат, в том числе пособий и пенсий.

«Президент России подчеркнул, что в ближайшее время будут приняты дополнительные решения по увеличению всех социальных выплат, включая пособия и пенсии», — написал политик.

Накануне президент России Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым участники специальной военной операции на Украине и в Донбассе получат статус ветеранов боевых действий. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

