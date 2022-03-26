Президент РФ Путин подписал закон о статусе участников операции на Украине

Статус ветерана и инвалида боевых действий, в соответствии с законом, получают военнослужащие и сотрудники иных правоохранительных и силовых структур, выполняющие задачи на территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик.

На реализацию закона потребуется дополнительно из бюджета РФ около пяти миллиардов рублей в 2022 году согласно предварительной оценке Министерства обороны страны.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, нововведение позволит военным и силовикам, участвующим в спецоперации на Украине, ЛНР И ДНР, получить налоговые, земельные, жилищные, транспортные меры социальной поддержки, а также льготы по оплате коммунальных платежей.

Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».

