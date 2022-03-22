Россиянам рассказали, чьи пенсии вырастут с 1 апреля

С 1 апреля в России будут повышены социальные пенсии и выплаты по государственному обеспечению, сообщает «Прайм» со ссылкой замдекана экономического факультета РУДН Елену Григорьеву.

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По её словам, рост составит 8,6%. Отмечается, что на повышение могут рассчитывать четыре миллиона граждан. Эксперт напомнила, что социальные пенсии также получают дети-инвалиды, а ряд категорий россиян получают две пенсии. Среди них - участники ВОВ и инвалиды по военной травме.

В минтруде напомнили, что получателями социальных пенсий являются граждане, у которых не хватило трудового стажа для получения страховой пенсии.

Ежегодно индексация социальных пенсий производится 1 апреля — с учетом темпов роста прожиточного минимума (ПМ) пенсионера за прошлый год.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что на данный момент необходимо определить источник финансирования для увеличения пенсий, МРОТ и остальных выплат.

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