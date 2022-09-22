Володин рассказал о гарантиях для мобилизованных россиян

Политик отметил, что численность Вооруженных сил РФ необходимо увеличить, так как на стороне Украины в боях участвуют и «вооруженные нацистские формирования», и силы НАТО. При этом Володин уточнил, что частичная мобилизация коснется военнослужащих запаса с боевым опытом и востребованной военно-учетной специальностью.

«Она не коснется 99% мобилизационного ресурса: тех, кто не служил, кто не имеет военного опыта, кто учится в вузах и т.д.», — написал Володин в своем Telegram-канале.

Спикер Госдумы подчеркнул, что добровольцы, бойцы республик Донбасса и российские военнослужащие будут иметь одинаковый правовой статус.

«Также примем решения в приоритетном порядке о кредитных каникулах и сохранении трудовых гарантий для мобилизованных граждан», — добавил председатель нижней палаты парламента.

Накануне президент Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию, напоминает Ura.ru. Планируется призвать около 300 тысяч резервистов.

