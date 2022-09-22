Володин рассказал о гарантиях для мобилизованных россиян
Вопросы о предоставлении гарантий мобилизованным россиянам и добровольцам, участвующим в специальной военной операции на Украине, на контроле, «никто никого не бросит». Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Политик отметил, что численность Вооруженных сил РФ необходимо увеличить, так как на стороне Украины в боях участвуют и «вооруженные нацистские формирования», и силы НАТО. При этом Володин уточнил, что частичная мобилизация коснется военнослужащих запаса с боевым опытом и востребованной военно-учетной специальностью.
«Она не коснется 99% мобилизационного ресурса: тех, кто не служил, кто не имеет военного опыта, кто учится в вузах и т.д.», — написал Володин в своем Telegram-канале.
Спикер Госдумы подчеркнул, что добровольцы, бойцы республик Донбасса и российские военнослужащие будут иметь одинаковый правовой статус.
«Также примем решения в приоритетном порядке о кредитных каникулах и сохранении трудовых гарантий для мобилизованных граждан», — добавил председатель нижней палаты парламента.
Накануне президент Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию, напоминает Ura.ru. Планируется призвать около 300 тысяч резервистов.
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