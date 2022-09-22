В Госдуме предложили ввести мораторий на штрафы за неуплату ЖКУ для мобилизованных

Парламентарий направил свое обращение в адрес премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Якубовский предлагает ввести полный мораторий на оплату ЖКУ и других услуг по содержанию единственного жилья одиноких граждан-добровольцев военной операции или подпадающих под частичную мобилизацию, пишет Ura.ru.

Как отметил депутат, необходимо «обеспечить надежный тыл защитникам нашей страны и Донбасса», и участники боевых действий должны быть уверены, что «дома их не будут ждать необоснованные долги».

Эксперты указывают, что следует заранее предусмотреть гарантии защиты их жилищных прав в части начисления платежей и пени и сформулировать четкие правила. Кроме того, специалисты считают необходимым принять полный набор решений для компенсации всех возможных издержек.

