В Госдуме предложили ввести мораторий на штрафы за неуплату ЖКУ для мобилизованных

Мораторий на начисление пеней за оплату услуг ЖКХ могут ввести для россиян, добровольно или в рамках частичной мобилизации принимающих участие в спецоперации на Украине. С соответствующей инициативой выступил член комитета ГД по строительству и ЖКХ от фракции «Единая Россия» Александр Якубовский, пишут Известия.

Законопроект о выплате ипотек мобилизованных граждан внесут в Госдуму до конца недели

Парламентарий направил свое обращение в адрес премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Якубовский предлагает ввести полный мораторий на оплату ЖКУ и других услуг по содержанию единственного жилья одиноких граждан-добровольцев военной операции или подпадающих под частичную мобилизацию, пишет Ura.ru.

Как отметил депутат, необходимо «обеспечить надежный тыл защитникам нашей страны и Донбасса», и участники боевых действий должны быть уверены, что «дома их не будут ждать необоснованные долги».

Эксперты указывают, что следует заранее предусмотреть гарантии защиты их жилищных прав в части начисления платежей и пени и сформулировать четкие правила. Кроме того, специалисты считают необходимым принять полный набор решений для компенсации всех возможных издержек.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЖКХДолги ЖКХМобилизацияГосдума
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