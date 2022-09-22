В Госдуме предложили ввести мораторий на штрафы за неуплату ЖКУ для мобилизованных
Мораторий на начисление пеней за оплату услуг ЖКХ могут ввести для россиян, добровольно или в рамках частичной мобилизации принимающих участие в спецоперации на Украине. С соответствующей инициативой выступил член комитета ГД по строительству и ЖКХ от фракции «Единая Россия» Александр Якубовский, пишут Известия.
Парламентарий направил свое обращение в адрес премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Якубовский предлагает ввести полный мораторий на оплату ЖКУ и других услуг по содержанию единственного жилья одиноких граждан-добровольцев военной операции или подпадающих под частичную мобилизацию, пишет Ura.ru.
Как отметил депутат, необходимо «обеспечить надежный тыл защитникам нашей страны и Донбасса», и участники боевых действий должны быть уверены, что «дома их не будут ждать необоснованные долги».
Эксперты указывают, что следует заранее предусмотреть гарантии защиты их жилищных прав в части начисления платежей и пени и сформулировать четкие правила. Кроме того, специалисты считают необходимым принять полный набор решений для компенсации всех возможных издержек.
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