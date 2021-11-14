Володин рассказал, кого оштрафуют за выезд без диагностической карты

«Законопроект об отмене обязательного техосмотра в случае принятия станет базовым. Значит, штрафовать за езду без диагностической карты будут владельцев только тех транспортных средств, для которых техосмотр останется обязательным. На остальных штраф распространяться не должен», - отметил председатель Госдумы.

Обязательным техосмотр остается для владельцев такси, автобусов, грузовых автомобилей и другого транспорта для служебных и коммерческих перевозок.

Вячеслав Володин напомнил, что изменения в КоАП вступят в силу с 1 марта 2022 года. В соответствии с ними сумма штрафа за езду без диагностической карты составит 2 тысяч рублей.

Чтобы избежать двусмысленных трактовок и ошибок в правоприменительной практике, профильные комитеты по транспорту и по законодательству ГД РФ проконтролируют уточнение положения статьи 12.5 КоАП.

Отмена обязательного техосмотра может упростить жизнь миллионам автолюбителей, заявил в эфире НСН заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков Сергей Ефремов.

«Излишние процедуры вообще никому не нужны. Мы должны понимать, что по текущему законодательству проводят техосмотр больше 40 миллионов автовладельцев. То, что предлагает "Единая Россия", упрощает техосмотр тем владельцам, которые имеют транспортное средство больше четырех лет. После этого срока техосмотр отменяется. Конечно, есть определенный риск для автомобилей старше 15 лет. С другой стороны, после 10 лет смена владельцев происходит достаточно часто, и после покупки новый владелец должен обязательно пройти ТО. Это будет давать возможность узнать, в каком состоянии находится автомобиль. Совсем простого способа, чтобы техосмотр не пришлось проходить вообще, не будет», - отметил Ефремов.

