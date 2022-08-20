Володин раскритиковал охранников, не пустивших военного в ресторан
Спикер Госдумы Вячеслав Володин отреагировал на скандал в московском ресторане, охранники которого не впустили военнослужащего ВКС РФ.
«Сейчас обсуждают вопрос принесения извинений и увольнения охранников в связи со случившимся. Правильно в подобных ситуациях — надеюсь, что поддержите, — охранников вместе с владельцем ресторана отправить служить в Донбасс», — написал Володин в своем Telegram-канале.
Володин рассказал, что в заведении военному предложили «пробраться на веранду через кусты, чтобы он «не распугивал посетителей».
Спикер Госдумы РФ призвал к соответствующему отношению к военным, которые защищают Россию, - благодарным и уважительным.
Аркадий Новиков, один из владельцев ресторана «Магадан», где произошел инцидент, в разговоре с Газетой.ru принес извинения за инцидент и сообщил, что сотрудники охраны уже уволены. По его словам, охранники уволены, «в прокуратуру отвезли приказ на увольнение, расторжение договора с ИП — организатором мероприятия, видео извинения директора женщине».
Ранее 18 августа ряд Telegram-каналов сообщили, что в столичный ресторан «Магадан», совладельцем которого является Аркадий Новиков, охранники не пустили лейтенанта ВКС РФ, который решил отпраздновать в заведении день рождения своей матери. Его попросили пройти через черный ход.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,1 млн+40 010 / сут.
Умерли
383 тыс.+69 / сут.
Выздоровели
18,3 млн+24 222 / сут.
- СМИ: Экономика РФ выдержала санкции благодаря четырем факторам
- Володин раскритиковал охранников, не пустивших военного в ресторан
- Следствие предъявило наркологу Брюну обвинение в мошенничестве
- В отдельных школах приграничных районов Курской области введут дистанционное обучение
- Мэр Лондона считает, что горожане зимой не смогут оплатить отопление
- Путин проведет заседание наблюдательного совета общероссийского движения детей и молодежи 1 сентября
- Надеть маски! В России вернутся к масочному режиму из-за осеннего пика COVID-19
- Аксенов: ПВО уничтожила все цели над Крымом
- Шойгу объяснил спецоперацию угрозами со стороны Украины
- Россия ведет переговоры о расширении географии применения карты «Мир»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru