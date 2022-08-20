Володин раскритиковал охранников, не пустивших военного в ресторан

«Сейчас обсуждают вопрос принесения извинений и увольнения охранников в связи со случившимся. Правильно в подобных ситуациях — надеюсь, что поддержите, — охранников вместе с владельцем ресторана отправить служить в Донбасс», — написал Володин в своем Telegram-канале.

Володин рассказал, что в заведении военному предложили «пробраться на веранду через кусты, чтобы он «не распугивал посетителей».

Спикер Госдумы РФ призвал к соответствующему отношению к военным, которые защищают Россию, - благодарным и уважительным.

Аркадий Новиков, один из владельцев ресторана «Магадан», где произошел инцидент, в разговоре с Газетой.ru принес извинения за инцидент и сообщил, что сотрудники охраны уже уволены. По его словам, охранники уволены, «в прокуратуру отвезли приказ на увольнение, расторжение договора с ИП — организатором мероприятия, видео извинения директора женщине».

Ранее 18 августа ряд Telegram-каналов сообщили, что в столичный ресторан «Магадан», совладельцем которого является Аркадий Новиков, охранники не пустили лейтенанта ВКС РФ, который решил отпраздновать в заведении день рождения своей матери. Его попросили пройти через черный ход.

