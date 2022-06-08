«Личное мнение». Песков оценил высказывания Медведева про врагов России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что резкая и эмоциональная реакция зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева в адрес врагов страны, «вполне понятна и объяснима», сообщает РИА Новости.

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Он подчеркнул, что вражеские проявления в отношении России «требуют резкой реакции».

«Это настолько резко недружественное проявление, что они требуют резкой реакции. И поэтому такая резкая, эмоциональная реакция вполне понятна и объяснима», - сказал Песков журналистам в среду.

Песков подчеркнул, что заявления, о которых идёт речь - это личное мнение Медведева.

Ранее Медведев написал в своём Telegram-канале, что ненавидит тех, «кто хочет смерти России», поэтому его посты такие резкие, сообщает RT.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияПолитикаДмитрий МедведевДмитрий Песков
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