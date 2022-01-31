Володин раскритиковал идею снизить нештрафуемый порог скорости

Спикер Госдумы Вячеслав Володин своём Telegram-канале заявил, что инициатива о снижении нештрафуемого порога превышения скорости до 10 км/ч «не имеет под собой серьёзных оснований и расчётов».

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По его мнению, что введение подобного наказания для водителй «повлечёт за собой повышение коррупции».

Также он напомнил, что большинство депутатов Госдумы ранее уже отказались поддерживать предложение по снижению нештрафуемого порога.

«Совершенно непонятно, зачем инициировать подобные решения, если нет обоснования и их поддержки», - заключил Володин.

Ранее секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак назвал вредной идею заммэра Москвы Максима Ликсутова снизить нештрафуемый порог превышения скорости до 10 ким/ч.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СкоростьШтрафыШтрафы ГибддВячеслав Володин
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