СМИ: Иран отверг предложение США о перемирии

Иран отказался от предложения США о 48-часовом прекращении огня и дал ответ продолжением массированных ударов. Об этом сообщает агентство Fars со ссылкой на источник.

По его словам, Тегеран не направлял письменного ответа Вашингтону, а фактически обозначил свою позицию действиями. Источник добавил, что дипломатическая активность США усилилась после удара Ирана по американскому военному складу на острове Бубиян в Кувейте.