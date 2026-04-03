СМИ: Иран отверг предложение США о перемирии
Иран отказался от предложения США о 48-часовом прекращении огня и дал ответ продолжением массированных ударов. Об этом сообщает агентство Fars со ссылкой на источник.
По его словам, Тегеран не направлял письменного ответа Вашингтону, а фактически обозначил свою позицию действиями. Источник добавил, что дипломатическая активность США усилилась после удара Ирана по американскому военному складу на острове Бубиян в Кувейте.
Как пишет Wall Street Journal, попытки посредников добиться перемирия зашли в тупик. Иран отказался от участия в возможных переговорах с американской стороной в Исламабаде, сочтя условия США неприемлемыми. При этом, по данным издания, Турция и Египет продолжают искать варианты для диалога и рассматривают новые площадки для переговоров, включая Доху и Стамбул.
Ранее главы МИД ряда стран региона встречались в Исламабаде для обсуждения деэскалации, а инициативу поддержали Китай и ООН, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Дмитриев сравнил обстановку в мире с началом эпидемии COVID-19
- Telegram начал помечать заходящих через «зеркала» пользователей
- МИД РФ: Китай готов продлить безвизовый режим с Москвой
- СМИ: Бюджет РФ не почувствовал выгод от войны на Ближнем Востоке
- СМИ: США потратили на операцию в Иране $42 миллиарда
- Мэр Петропавловска-Камчатского ушел в отставку на фоне прошедших снегопадов
- В РПЦ предложили заменить обществознание на уроки православия
- СМИ: Дети ранены в результате атаки ВСУ в Новороссийске
- В Екатеринбурге круглосуточно мониторят домовые чаты и соцсети в поисках «экстремизма»
- Трамп пригрозил «безумным ублюдкам» адом из-за «чертова пролива»