СМИ: Иран отверг предложение США о перемирии

Иран отказался от предложения США о 48-часовом прекращении огня и дал ответ продолжением массированных ударов. Об этом сообщает агентство Fars со ссылкой на источник.

По его словам, Тегеран не направлял письменного ответа Вашингтону, а фактически обозначил свою позицию действиями. Источник добавил, что дипломатическая активность США усилилась после удара Ирана по американскому военному складу на острове Бубиян в Кувейте.

Как пишет Wall Street Journal, попытки посредников добиться перемирия зашли в тупик. Иран отказался от участия в возможных переговорах с американской стороной в Исламабаде, сочтя условия США неприемлемыми. При этом, по данным издания, Турция и Египет продолжают искать варианты для диалога и рассматривают новые площадки для переговоров, включая Доху и Стамбул.

Ранее главы МИД ряда стран региона встречались в Исламабаде для обсуждения деэскалации, а инициативу поддержали Китай и ООН, передает «Радиоточка НСН».

