Турчак назвал вредной идею о снижении нештрафуемого порога скорости
Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что идея снижения нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч «откровенно вредна», сообщает ТАСС.
По его словам, в партии считают, что данная инициатива не имеет никакого отношения к безопасности, поэтому поддерживать её не будут.
Он добавил, что в условиях пандемии, когда россияне испытывают различные трудности, вспоминать о подобных предложениях можно лишь «окончательно оторвавшись от земли и от реальности».
«Эта идея только про то, чтобы поглубже залезть в карманы граждан», — заключил Турчак.
Ранее заммэра Москвы Максим Ликсутов заявил, что решение снизить порог ненаказуемого превышения скорости с 20 до 10 км/ч является абсолютно правильным, сообщает «Свободная пресса».
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