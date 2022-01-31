Турчак назвал вредной идею о снижении нештрафуемого порога скорости

Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что идея снижения нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч «откровенно вредна», сообщает ТАСС.

МВД передумало возвращать штрафы за превышение средней скорости

По его словам, в партии считают, что данная инициатива не имеет никакого отношения к безопасности, поэтому поддерживать её не будут.

Он добавил, что в условиях пандемии, когда россияне испытывают различные трудности, вспоминать о подобных предложениях можно лишь «окончательно оторвавшись от земли и от реальности».

«Эта идея только про то, чтобы поглубже залезть в карманы граждан», — заключил Турчак.

Ранее заммэра Москвы Максим Ликсутов заявил, что решение снизить порог ненаказуемого превышения скорости с 20 до 10 км/ч является абсолютно правильным, сообщает «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Григорий Сысоев
ТЕГИ:Единая РоссияШтрафы ГибддШтрафСкоростьАндрей Турчак
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры