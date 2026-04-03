Житель Белгородской области пострадал при атаке дрона ВСУ

В Белгородской области при атаке беспилотника пострадал мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в поселке Октябрьский дрон атаковал автомобиль, в результате чего мужчина получил баротравму. Ему оказали медицинскую помощь, от госпитализации он отказался. Машина получила повреждения.

При атаке ВСУ на Белгородскую область пострадали три человека

Гладков также сообщил о других ударах беспилотников. В селе Красный Октябрь поврежден автобус, в Никольском два дрона атаковали частный дом, повредив крышу и окна. В Шебекино пострадало складское помещение предприятия.

Кроме того, в селе Казинка при детонации беспилотника повреждена кровля храма Казанской иконы Божией Матери, передает «Радиоточка НСН».

Фото: t.me/vvgladkov
