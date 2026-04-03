При обстреле газового объекта в Абу-Даби погиб один человек
Газовый комплекс в районе Хабшан в Абу-Даби получил серьезные повреждения после падения обломков, возникших при перехвате воздушной цели средствами ПВО. В результате инцидента погиб один человек, еще четверо пострадали, сообщили власти эмирата.
По данным пресс-службы правительства Абу-Даби, на объекте произошли два пожара, которые оперативно ликвидировали аварийно-спасательные службы. Ситуация взята под контроль.
Отмечается, что погибшим оказался гражданин Египта, он скончался во время эвакуации. Среди пострадавших — двое граждан Пакистана и двое граждан Египта, их травмы оцениваются как незначительные.
Власти также сообщили о значительном ущербе инфраструктуре газового комплекса. Оценка последствий продолжается, передает «Радиоточка НСН».
