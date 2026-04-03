При обстреле газового объекта в Абу-Даби погиб один человек

Газовый комплекс в районе Хабшан в Абу-Даби получил серьезные повреждения после падения обломков, возникших при перехвате воздушной цели средствами ПВО. В результате инцидента погиб один человек, еще четверо пострадали, сообщили власти эмирата.

По данным пресс-службы правительства Абу-Даби, на объекте произошли два пожара, которые оперативно ликвидировали аварийно-спасательные службы. Ситуация взята под контроль.