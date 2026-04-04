Концерт ЛСП в Краснодаре прервали из-за эвакуации зрителей
Концерт Олега ЛСП (Олег Савченко) в краснодарском дворце спорта «Олимп» был прерван после начала эвакуации зрителей, сообщает Telegram-канал SHOT.
Спустя около 40 минут выступления организаторы попросили публику покинуть зал. На мероприятии находилось более 3000 человек. Предварительной причиной эвакуации стало сообщение о минировании.
Организаторы заявили, что концерт может быть продолжен, однако часть зрителей уже покинула площадку, не дожидаясь возобновления.
Ситуация осложняется тем, что в Краснодарском крае объявлена ракетная опасность. Окончательное решение о продолжении выступления на данный момент не принято, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- СМИ: США потратили на операцию в Иране $42 миллиарда
- Мэр Петропавловска-Камчатского ушел в отставку на фоне прошедших снегопадов
- В РПЦ предложили заменить обществознание на уроки православия
- СМИ: Дети ранены в результате атаки ВСУ в Новороссийске
- В Екатеринбурге круглосуточно мониторят домовые чаты и соцсети в поисках «экстремизма»
- Трамп пригрозил «безумным ублюдкам» адом из-за «чертова пролива»
- Иран: Ближний Восток сгорит дотла из-за США
- СМИ: Около 180 рейсов задержаны в Краснодарском крае из-за атаки украинских БПЛА
- В Новороссийске обломки дрона попали в многоквартирный дом
- Почти 500 тысяч абонентов в ДНР остались без света из-за атаки ВСУ