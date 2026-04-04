Концерт ЛСП в Краснодаре прервали из-за эвакуации зрителей

Концерт Олега ЛСП (Олег Савченко) в краснодарском дворце спорта «Олимп» был прерван после начала эвакуации зрителей, сообщает Telegram-канал SHOT.

Спустя около 40 минут выступления организаторы попросили публику покинуть зал. На мероприятии находилось более 3000 человек. Предварительной причиной эвакуации стало сообщение о минировании.

«Хотят дистанцироваться»: Почему Гагариной не дают выступать в Казахстане

Организаторы заявили, что концерт может быть продолжен, однако часть зрителей уже покинула площадку, не дожидаясь возобновления.

Ситуация осложняется тем, что в Краснодарском крае объявлена ракетная опасность. Окончательное решение о продолжении выступления на данный момент не принято, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС/Смагин Алексей
