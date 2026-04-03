Число жертв удара по мосту B1 в Иране выросло до 13 человек
Количество погибших в результате удара по мосту B1 между Тегераном и Кереджем увеличилось до 13 человек. Об этом сообщило иранское агентство Mehr.
По его данным, ранее речь шла о восьми погибших и 95 пострадавших, однако новые сведения уточнили масштаб последствий атаки. В сообщении говорится, что жертвы стали результатом ударов по объекту в Кередже.
Мост B1 является крупным инфраструктурным проектом, который должен соединить Тегеран и Кередж и стать одним из крупнейших в регионе.
Агентство Fars ранее сообщало о возможных целях Ирана для ответных ударов, среди которых названы мосты в ряде стран Ближнего Востока, передает «Радиоточка НСН».
