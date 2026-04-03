YouTube заблокировал каналы белорусских БелТА, ОНТ и СТВ
Видеохостинг YouTube заблокировал доступ к официальным каналам трех крупнейших государственных СМИ Белоруссии — БелТА, ОНТ и СТВ. При попытке открыть страницы пользователи видят уведомление о блокировке.
Платформа заявила о нарушении внутренних правил, однако не уточнила, какой именно контент стал причиной ограничений. В результате были удалены архивы программ и новостных материалов, накопленные за годы и собравшие миллионы просмотров.
В белорусском министерстве информации назвали действия видеохостинга недружественными и необоснованными. Ведомство заявило, что оставляет за собой право на ответные меры.
Ранее отдельные каналы белорусских медиа уже сталкивались с ограничениями, включая отключение монетизации и блокировки, которые, по данным источников, происходили в том числе после обращений со стороны европейских структур, передает «Радиоточка НСН».
