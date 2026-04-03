Иран заявил о перехвате и обстреле американского штурмовика A-10
3 апреля 202623:35
Иранские военные заявили, что перехватили и обстреляли американский штурмовик A-10 в южной части страны. Об этом сообщила гостелерадиокомпания IRIB со ссылкой на заявление армии.
По версии Тегерана, самолет был атакован средствами ПВО в районе Ормузского пролива.
В заявлении он назван «самолетом американо-сионистского агрессора».
Ранее газета New York Times писала, что штурмовик A-10 потерпел крушение в районе Персидского залива, а пилот был спасен, передает «Радиоточка НСН».
