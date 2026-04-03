Иран заявил о перехвате и обстреле американского штурмовика A-10

Иранские военные заявили, что перехватили и обстреляли американский штурмовик A-10 в южной части страны. Об этом сообщила гостелерадиокомпания IRIB со ссылкой на заявление армии.

По версии Тегерана, самолет был атакован средствами ПВО в районе Ормузского пролива.

Второй за день самолет США потерпел крушение в Персидском заливе

В заявлении он назван «самолетом американо-сионистского агрессора».

Ранее газета New York Times писала, что штурмовик A-10 потерпел крушение в районе Персидского залива, а пилот был спасен, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
