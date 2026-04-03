Второй за день самолет США потерпел крушение в Персидском заливе
Американский штурмовик A-10 потерпел крушение в районе Персидского залива, пилот был спасен. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на источники.
По данным издания, речь идет о втором потерянном боевом самолете ВВС США за короткое время. Самолет A-10 Warthog упал в районе Ормузского пролива примерно в тот же период, когда над территорией Ирана был сбит истребитель F-15E.
Собеседники газеты уточнили, что единственный пилот штурмовика был успешно эвакуирован. Обстоятельства крушения не раскрываются.
Ранее Wall Street Journal сообщала о поисково-спасательной операции США после инцидента с самолетом над Ираном. По данным Washington Post, речь могла идти о F-15E с экипажем из двух человек, передает «Радиоточка НСН».
