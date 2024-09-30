В Москве в сфере строительства нелегально оформили более тысячи мигрантов
Московская полиция пресекла деятельность организованной группы, занимавшейся незаконной легализацией мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Отмечается, что легализация была организована через фиктивные компании в сфере строительства. Таким образом были нелегально оформлены более тысячи мигрантов.
«Предварительный доход от теневого бизнеса превышает пять млн рублей», — говорится в сообщении.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты разрабатывают инициативу, которая запретит трудовым мигрантам привозить свои семьи в Россию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru