В России официально установили День семьи, любви и верности

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому в России 8 июля будет официально отмечаться День семьи, любви и верности, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин поручил подготовить проект указа об учреждении звания «Мать-героиня»

В документе, который опубликован на официальном портале правовой информации, говорится, что праздник был установлен «в целях сохранения традиционных семейных ценностей и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи».

Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее Путин поддержал идею возродить в России почётное звание «Мать-героиня» и присудить его получательницам единовременную выплату в размере одного млн рублей, сообщает RT.

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:ПраздникСемьяРоссияВладимир Путин
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