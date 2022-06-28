В России официально установили День семьи, любви и верности
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому в России 8 июля будет официально отмечаться День семьи, любви и верности, сообщает пресс-служба Кремля.
В документе, который опубликован на официальном портале правовой информации, говорится, что праздник был установлен «в целях сохранения традиционных семейных ценностей и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи».
Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания.
Ранее Путин поддержал идею возродить в России почётное звание «Мать-героиня» и присудить его получательницам единовременную выплату в размере одного млн рублей, сообщает RT.
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