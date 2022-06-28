В России официально установили День семьи, любви и верности

В документе, который опубликован на официальном портале правовой информации, говорится, что праздник был установлен «в целях сохранения традиционных семейных ценностей и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи».

Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее Путин поддержал идею возродить в России почётное звание «Мать-героиня» и присудить его получательницам единовременную выплату в размере одного млн рублей, сообщает RT.