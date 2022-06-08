В Госдуму внесли законопроект о миллионных штрафах за ЛГБТ-пропаганду
Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил в профильный комитет законопроект, предусматривающий крупные штрафы за ЛГБТ-пропаганду, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Согласно поправкам, которые предлагается ввести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), статью о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних предлагается заменить ответственностью за ЛГБТ-пропаганду в целом.
Штраф для граждан составит от 40 тысяч до 50 тысяч рублей, для должностных лиц - от 100 тысяч до 500 тысяч рублей, для юридических лиц - от миллиона до 5 млн рублей.
Если закон будет нарушен с применением СМИ или в интернете, при отсутствии уголовно наказуемого деяния, штраф для граждан составит от 100 тысяч до 500 тысяч рублей, для должностных лиц - от 500 тысяч до миллиона рублей, для юрлиц - до 10 млн рублей.
Отметим, что для юрлиц также предусмотрено административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Для иностранных граждан - арест на 15 суток или штраф до 100 тысяч рублей, с последующим выдворением за пределы России.
Ранее детский лагерь «Талый ключ» в Свердловской области, обвинили в ЛГБТ-пропаганде среди детей из-за традиции устраивать «дни наоборот», когда мальчики переодеваются в девочек, а девочки в мальчиков.
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