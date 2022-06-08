В Госдуму внесли законопроект о миллионных штрафах за ЛГБТ-пропаганду

Согласно поправкам, которые предлагается ввести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), статью о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних предлагается заменить ответственностью за ЛГБТ-пропаганду в целом.

Штраф для граждан составит от 40 тысяч до 50 тысяч рублей, для должностных лиц - от 100 тысяч до 500 тысяч рублей, для юридических лиц - от миллиона до 5 млн рублей.

Если закон будет нарушен с применением СМИ или в интернете, при отсутствии уголовно наказуемого деяния, штраф для граждан составит от 100 тысяч до 500 тысяч рублей, для должностных лиц - от 500 тысяч до миллиона рублей, для юрлиц - до 10 млн рублей.

Отметим, что для юрлиц также предусмотрено административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Для иностранных граждан - арест на 15 суток или штраф до 100 тысяч рублей, с последующим выдворением за пределы России.

Ранее детский лагерь «Талый ключ» в Свердловской области, обвинили в ЛГБТ-пропаганде среди детей из-за традиции устраивать «дни наоборот», когда мальчики переодеваются в девочек, а девочки в мальчиков.

