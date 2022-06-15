Володин призвал сохранить смертную казнь в ДНР

Смертную казнь как высшую меру наказания в Донецкой народной республике следует сохранить, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

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Председатель Думы напомнил, что на прошлой неделе нижнюю палату парламента посетила делегация парламента ДНР. Представители законодательных органов власти обсуждали вопросы гармонизации законодательств РФ и республики.

«Но в ДНР есть норма, которую правильно было бы сохранить. Особенно это актуально в условиях военного времени. Речь идет о смертной казни. Мы с вами каждый день видим преступления против человечества, которые совершает киевский неонацистский режим, обстреливая жилые кварталы, больницы, роддома, детские садики, школы. Гибнут старики, женщины, дети», — подчеркнул Володин.

Спикер Госдумы добавил, что отдающие приказы об атаке на мирных жителей и исполняющие эти распоряжения «должны понимать, что совершают преступление» и понесут самую суровую ответственность, отмечает Ura.ru.

Ранее в ДНР приговорили к смертной казни двоих британских и одного марокканского наемников, участвовавших в боевых действиях на стороне Украины, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Федоренко
ТЕГИ:Смертная КазньДНРВячеслав Володин
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