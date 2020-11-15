В Госдуме вспомнили о правах ребёнка перед принятием нового закона

«При принятии обсуждаемых поправок в Семейный кодекс должен быть баланс между защитой ребенка и сохранением семьи», - напомнил спикер российского парламента.

По мнению Володина, соблюдать это принцип нужно «для того, чтобы не наделать ошибок, потому что эти ошибки могут пройти по живому, по семье, и нанести вред ребенку».

Володин считает, что к обсуждению Семейного кодекса необходимо подключить экспертов, представителей родительского сообщества и органов опеки. Спикер нижней палаты парламента призвал законодателей и общественников к«скрупулезной работе с пониманием ответственности».

Напомним, Вячеслав Володин уже комментировал подготовку изменений Семейного кодекса в интервью телеканалу «Россия 24»: «Считаю, что здесь самое главное – не спешить. Необходимо обсудить всесторонне нормы законов, и сделать все для того, чтобы ребенок был защищен. Был защищен, с одной стороны, от угроз, возникающих в жизни, когда такое возникает. Но, с другой стороны, чтобы не получилось так, что органы опеки его забрали из семьи, а потом семья должна доказывать, что это неправильно».

Ранее зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина в эфире НСН отметила, что следующим шагом в этом направлении должна стать реформа служба опеки и попечительства.

«Инициатива Павла Крашенинникова прекрасна. Историй о незаконных действиях или преступном бездействии опеки, которые повлекли за собой непоправимый вред физическому и психическому здоровью ребенка становится все больше. Но усложнение процедуры внесудебного изъятия ребенка не станет гарантией отсутствия злоупотреблений со стороны профильной службы - опеки и попечительства. Ее давно пора кардинально реформировать», - считает Пушкина.

