Володин призвал отказаться от моратория на проверки точек продаж вейпов
13 мая 202413:29
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе заседания нижней палаты парламента призвал не вводить мораторий на проверки точек продаж вейпов и «наливайки». Об этом сообщило агентство Прайм.
По его словам, в данном случае речь идет о здоровье людей и об акцизном товаре, это не та отрасль, которая производит и формирует национальный продукт.
Ранее сообщалось, что в 2024 году объемы продаж вейпов упали на 31% по сравнению с прошлым годом.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru