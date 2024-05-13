Володин призвал отказаться от моратория на проверки точек продаж вейпов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе заседания нижней палаты парламента призвал не вводить мораторий на проверки точек продаж вейпов и «наливайки». Об этом сообщило агентство Прайм.

МЧС запретит курить вейпы в общественных местах и разрешит жечь мусор на участках

По его словам, в данном случае речь идет о здоровье людей и об акцизном товаре, это не та отрасль, которая производит и формирует национальный продукт.

Ранее сообщалось, что в 2024 году объемы продаж вейпов упали на 31% по сравнению с прошлым годом.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:ПродажаТорговляПроверкиВейпыВячеслав Володин

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