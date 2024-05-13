Володин призвал отказаться от моратория на проверки точек продаж вейпов

По его словам, в данном случае речь идет о здоровье людей и об акцизном товаре, это не та отрасль, которая производит и формирует национальный продукт.

Ранее сообщалось, что в 2024 году объемы продаж вейпов упали на 31% по сравнению с прошлым годом.

