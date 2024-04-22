Продажи вейпов в России упали на 31% за год

Отмечается, что стоимость электронных сигарет за год выросла на 18%, достигнув порядка 1,3 тысячи рублей.

Средняя цена обычных сигарет выросла на 10%, а их продажи сократились на 2%. Стоимость стиков для системы нагревания табака выросла на 9%, ее продажи упали всего на 1%.

Ранее главный редактор отраслевого информационного агентства «Русский табак» Максим Королев в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что полный запрет вейпов является слишком радикальной мерой, которая приведет к росту «черного» рынка.

