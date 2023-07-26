Володин призвал депутатов отказаться от летнего отпуска

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что было бы правильно, если бы депутаты отказались от летнего отпуска, сообщает РИА Новости.

Володин начал опрос о госзакупках только отечественных автомобилей для органов власти

По его мнению, вместо отдыха парламентарии могли бы заняться вопросом закона о бюджете.

«Ну, и, конечно, вопросы здравоохранения у нас тоже на отдельном контроле», - отметил спикер.

Ранее Володин выступил за передачу кейса развития городского электротранспорта на уровень властей регионов, а не муниципалитетов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:ОтпускДепутатыГосдумаВячеслав Володин

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