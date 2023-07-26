Володин призвал депутатов отказаться от летнего отпуска
26 июля 202314:57
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что было бы правильно, если бы депутаты отказались от летнего отпуска, сообщает РИА Новости.
По его мнению, вместо отдыха парламентарии могли бы заняться вопросом закона о бюджете.
«Ну, и, конечно, вопросы здравоохранения у нас тоже на отдельном контроле», - отметил спикер.
Ранее Володин выступил за передачу кейса развития городского электротранспорта на уровень властей регионов, а не муниципалитетов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru