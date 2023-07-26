Володин призвал депутатов отказаться от летнего отпуска

По его мнению, вместо отдыха парламентарии могли бы заняться вопросом закона о бюджете.

«Ну, и, конечно, вопросы здравоохранения у нас тоже на отдельном контроле», - отметил спикер.

Ранее Володин выступил за передачу кейса развития городского электротранспорта на уровень властей регионов, а не муниципалитетов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

