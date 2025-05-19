Спрос на логистических работников в России упал 28% в апреле-мае

В отрасли сходятся во мнении, что подобная тенденция приведет к снижению зарплат логистических специалистов, к которым относится и складской персонал. Снижение спроса работодателей объяснили переходом потребителей к сберегательной модели и замедлением темпов роста розничных продаж.

Потребность компаний в сотрудниках, в первую очередь рабочих специальностей, выросла на 17%, до 2,6 млн человек. Больше всего ищут специалистов в обрабатывающей отрасли, в торговле и транспорте. Им готовы платить в полтора раза выше среднего по РФ — более 100 тыс. рублей. В прошлом году на каждого действующего работника фактически приходился один требуемый. Это новый рекорд.

Самая дефицитная профессия сегодня – это водители грузовых автомобилей, их зарплата на этом фоне выросла до 280 тысяч рублей, заявила глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова «Радиоточке НСН».

