Спрос на логистических работников в России упал 28% в апреле-мае

Спрос на логистических работников в России упал до 28 % в апреле-мае, что стало первым падением за два года, сообщили участники рынка.

Так, аналитики SuperJob и Ozon говорят о снижении числа таких вакансий в стране на 15 процентов. По данным HeadHunter, количество подобных объявлений в РФ сократилось на 28%, пишет «Коммерсант».

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В отрасли сходятся во мнении, что подобная тенденция приведет к снижению зарплат логистических специалистов, к которым относится и складской персонал. Снижение спроса работодателей объяснили переходом потребителей к сберегательной модели и замедлением темпов роста розничных продаж.

Потребность компаний в сотрудниках, в первую очередь рабочих специальностей, выросла на 17%, до 2,6 млн человек. Больше всего ищут специалистов в обрабатывающей отрасли, в торговле и транспорте. Им готовы платить в полтора раза выше среднего по РФ — более 100 тыс. рублей. В прошлом году на каждого действующего работника фактически приходился один требуемый. Это новый рекорд.

Самая дефицитная профессия сегодня – это водители грузовых автомобилей, их зарплата на этом фоне выросла до 280 тысяч рублей, заявила глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова «Радиоточке НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
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