«Кракен» вернул себе лидерство в российском кинопрокате

Научно-фантастический фильм «Кракен» режиссера Николая Лебедева с актерами Александром Петровым и Виктором Добронравовым снова возглавил кинопрокат России и СНГ в минувшие выходные, заработав еще 53,8 млн рублей. Об этом сообщил портал kinobusiness.com.

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Всего «Кракен» собрал уже 937,1 млн рублей. Второе место заняла кинолента «В списках не значился» по повести Бориса Васильева, которая за уикенд собрала 49,8 млн рублей (всего — 574,4 млн рублей).

Следом идет фильм ужасов «Пункт назначения. Кровные узы» (30,6 млн рублей) и комедия «Туда» с Ириной Старшенбаум (22,8 млн рублей). Также в топ-5 вошли драма «Группа крови» (22,3 млн) и комедия «Батя 2. Дед» (15 млн).

Ранее глава крупнейшей объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин заявил, что сборы кинотеатров в майские праздники выросли на 50% по сравнению с 2024 годом, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



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ФОТО: кадр из трейлера
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