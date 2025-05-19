«Кракен» вернул себе лидерство в российском кинопрокате
Научно-фантастический фильм «Кракен» режиссера Николая Лебедева с актерами Александром Петровым и Виктором Добронравовым снова возглавил кинопрокат России и СНГ в минувшие выходные, заработав еще 53,8 млн рублей. Об этом сообщил портал kinobusiness.com.
Всего «Кракен» собрал уже 937,1 млн рублей. Второе место заняла кинолента «В списках не значился» по повести Бориса Васильева, которая за уикенд собрала 49,8 млн рублей (всего — 574,4 млн рублей).
Следом идет фильм ужасов «Пункт назначения. Кровные узы» (30,6 млн рублей) и комедия «Туда» с Ириной Старшенбаум (22,8 млн рублей). Также в топ-5 вошли драма «Группа крови» (22,3 млн) и комедия «Батя 2. Дед» (15 млн).
Ранее глава крупнейшей объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин заявил, что сборы кинотеатров в майские праздники выросли на 50% по сравнению с 2024 годом, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru