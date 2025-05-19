«Кракен» вернул себе лидерство в российском кинопрокате

Всего «Кракен» собрал уже 937,1 млн рублей. Второе место заняла кинолента «В списках не значился» по повести Бориса Васильева, которая за уикенд собрала 49,8 млн рублей (всего — 574,4 млн рублей).

Следом идет фильм ужасов «Пункт назначения. Кровные узы» (30,6 млн рублей) и комедия «Туда» с Ириной Старшенбаум (22,8 млн рублей). Также в топ-5 вошли драма «Группа крови» (22,3 млн) и комедия «Батя 2. Дед» (15 млн).

Ранее глава крупнейшей объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин заявил, что сборы кинотеатров в майские праздники выросли на 50% по сравнению с 2024 годом, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».







