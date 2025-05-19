На Ставрополье задержали подростков, готовивших террористические преступления

ФСБ, Следственный комитет и МВД предотвратили серию террористических преступлений в Ставропольском крае. Об этом сообщили в ФСБ.

Силовики выявили и задержали девять местных жителей, граждан России, сторонников международной террористической организации.

«Несовершеннолетний житель Андроповского района в 2024 году, посредством интернет-мессенджера Telegram добровольно вступил в ряды МТО с целью последующего совершения преступлений от ее имени», - отметили в спецслужбе.

Фигурант вовлек в террористическую деятельность восемь жителей региона, в том числе семь несовершеннолетних. По данным ФСБ, злоумышленники планировали 9 мая совершить нападения на сотрудников полиции в одном из муниципалитетов, однако не осуществили задуманное из-за задержания лидеров и участников ячейки.

Против задержанных возбудили уголовные дела об организации деятельности террористической организации, участии в ней, о содействии террористической деятельности. Фигуранты арестованы.

Ранее силовики задержали шестерых причастных к подготовке нападений на образовательные учреждения в Москве и Тюмени и насильственных акций в Йошкар-Оле, Кемерове и Ростове-на-Дону, напоминает РЕН ТВ.

